２０１７年度南日本文学賞 ３日、鹿児島市で公開選考会
(2018/03/01 22:00)
２０１７年度南日本文学賞（南日本新聞社主催）は３日午後２時半、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで公開選考会を開く。「小説・文芸評論部門」候補作の小説３編、「詩部門」の３編から受賞作を決める。入場無料。
選考委員は作家の又吉栄喜氏、町田康氏と詩人の三角みづ紀氏。午後１時半から３氏によるトークイベントもある。
本年度の候補作品集は同会館受付のほか県内の６図書館、２文学館で閲覧できる。電子ブック版は本社ホームページhttps://373news.comで公開。
候補作は次の通り（受け付け順、敬称略）。
【小説・文芸評論部門】「窪み」鳥海美幸（都城市）▽「火山の息子」馬場広大（姶良市）▽「青さを」那月礼（鹿児島市）【詩部門】「『烏賊族の群れよ』ほか」（１５編）久留隆（南さつま市）▽「わたくし雨」（１６編）宮内洋子（日置市）▽「『いろいろ』ほか」（１９編）東郷久子（鹿児島市）
選考委員は作家の又吉栄喜氏、町田康氏と詩人の三角みづ紀氏。午後１時半から３氏によるトークイベントもある。
本年度の候補作品集は同会館受付のほか県内の６図書館、２文学館で閲覧できる。電子ブック版は本社ホームページhttps://373news.comで公開。
候補作は次の通り（受け付け順、敬称略）。
【小説・文芸評論部門】「窪み」鳥海美幸（都城市）▽「火山の息子」馬場広大（姶良市）▽「青さを」那月礼（鹿児島市）【詩部門】「『烏賊族の群れよ』ほか」（１５編）久留隆（南さつま市）▽「わたくし雨」（１６編）宮内洋子（日置市）▽「『いろいろ』ほか」（１９編）東郷久子（鹿児島市）
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