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５中学69人編成 合同楽団　10日、コンサート　指宿市

(2018/03/04 20:45)
本番に向けて練習に励む５校の生徒ら＝指宿市の南指宿中学校
　指宿地区の中学校吹奏楽部でつくる「指宿ユースウィンドバンド」のスプリングコンサートが１０日、指宿市民会館で開かれる。今年で３回目。前回に引き続き、旧指宿郡の２校も参加して５校６９人編成で臨むほか、初めて西指宿がアンサンブルステージに登場する。
　コンサートは午後２時開演。合同バンドが「情熱大陸コレクション」など４曲を披露、西指宿をはじめ開聞、山川、南指宿のアンサンブルステージ、指宿高校と指宿商業高校の合同演奏もある。入場無料。事務局・山川中の上村さん＝0993(34)2131
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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