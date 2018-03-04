５中学69人編成 合同楽団 10日、コンサート 指宿市
(2018/03/04 20:45)
指宿地区の中学校吹奏楽部でつくる「指宿ユースウィンドバンド」のスプリングコンサートが１０日、指宿市民会館で開かれる。今年で３回目。前回に引き続き、旧指宿郡の２校も参加して５校６９人編成で臨むほか、初めて西指宿がアンサンブルステージに登場する。
本番に向けて練習に励む５校の生徒ら＝指宿市の南指宿中学校
コンサートは午後２時開演。合同バンドが「情熱大陸コレクション」など４曲を披露、西指宿をはじめ開聞、山川、南指宿のアンサンブルステージ、指宿高校と指宿商業高校の合同演奏もある。入場無料。事務局・山川中の上村さん＝0993(34)2131。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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