奄美―屋久島便が初出港　１年間の試験運航　マルエーフェリー

(2018/03/05 06:30)

屋久島に向け出発する行政、観光関係者ら＝奄美市の名瀬港

マルエーフェリーは４日、鹿児島―奄美・沖縄航路の「フェリー波之上」（８０７２トン、定員７０７人）の上り便（鹿児島行き）を、屋久島・宮之浦港に寄港させる試験運航を始めた。今夏を目指す奄美大島の世界自然遺産登録を見据え、登録から２５年を迎える屋久島と結ぶ初めての試み。同日夜、奄美市の名瀬港を出港。地元の行政、観光関係者ら約２０人のほか、一般利用者も乗り込んだ。屋久島寄港の試験運航は１年間の予定で、利用者が多ければ定期航路化を検討する。