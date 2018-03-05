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奄美―屋久島便が初出港　１年間の試験運航　マルエーフェリー

(2018/03/05 06:30)
屋久島に向け出発する行政、観光関係者ら＝奄美市の名瀬港
　マルエーフェリーは４日、鹿児島―奄美・沖縄航路の「フェリー波之上」（８０７２トン、定員７０７人）の上り便（鹿児島行き）を、屋久島・宮之浦港に寄港させる試験運航を始めた。今夏を目指す奄美大島の世界自然遺産登録を見据え、登録から２５年を迎える屋久島と結ぶ初めての試み。
　同日夜、奄美市の名瀬港を出港。地元の行政、観光関係者ら約２０人のほか、一般利用者も乗り込んだ。
　屋久島寄港の試験運航は１年間の予定で、利用者が多ければ定期航路化を検討する。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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