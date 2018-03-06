大島紬に「特別感」　武家屋敷の街並み楽しむ　知覧

(2018/03/06 20:00)

大島紬を着て武家屋敷庭園内を散策する女性たち＝南九州市知覧

南九州市の知覧武家屋敷庭園群で３、４日、大島紬を着て武家屋敷の街並みを楽しむ催しがあった。同庭園一帯の活性化事業の一環。両日で県内各地から女性２２人が参加した。本場大島紬織物協同組合（鹿児島市）の協力で、多彩な大島紬が用意された。参加者は好みの紬に身を包み、武家屋敷庭園内を散策したり、人力車に乗って街中を走ったりした。