TOP鹿児島のニュース くらし・文化 地域

大島紬に「特別感」　武家屋敷の街並み楽しむ　知覧

(2018/03/06 20:00)
大島紬を着て武家屋敷庭園内を散策する女性たち＝南九州市知覧
　南九州市の知覧武家屋敷庭園群で３、４日、大島紬を着て武家屋敷の街並みを楽しむ催しがあった。
　同庭園一帯の活性化事業の一環。両日で県内各地から女性２２人が参加した。本場大島紬織物協同組合（鹿児島市）の協力で、多彩な大島紬が用意された。参加者は好みの紬に身を包み、武家屋敷庭園内を散策したり、人力車に乗って街中を走ったりした。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ