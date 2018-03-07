開幕戦「支障なし」 Ｊリーグ担当者が県立鴨池陸上競技場視察
(2018/03/07 06:30)
サッカーＪリーグでクラブライセンスを担当する早藤正規氏が６日、２０２０年鹿児島国体に向けて改修が進む鹿児島市の県立鴨池陸上競技場を視察した。Ｊ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）に昨年９月交付したＪ２ライセンス基準の収容人数、設備などを確認し、１１日に行われる鹿児島Ｕ－鳥取の開幕戦について「支障はない」と話した。
クラブライセンスの施設基準検査に訪れたＪリーグの早藤正規氏（左端）＝県立鴨池陸上競技場
改修が完了したメインスタンド１階のドーピング検査室や取材エリア、審判員室からピッチへの動線などを点検。３階では、動画のフルカラー表示が可能になった電光掲示板の操作室に入り、鹿児島Ｕのスタッフに説明を求めた。早藤氏は「選手にも、観衆にも満足してもらえる会場になるのでは」と期待を寄せた。
同行した鹿児島Ｕの徳重剛代表は「準備は整った。あとはピッチで結果を出すだけ」と開幕戦への意気込みを語った。
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