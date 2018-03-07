川辺で国際彫刻シンポ　日蘭独の作家、高田石で公開制作

(2018/03/07 20:00)

高田石を使って作品を公開制作する彫刻家＝７日、南九州市川辺

江戸後期に開かれた南九州市川辺の高田石切場で７日、国際彫刻シンポジウムが始まった。オランダ、ドイツの彫刻家など４人が高田石を使って作品を公開制作しながら、来場者と交流を深める。１２日まで。地域の石文化を継承し、芸術振興や国際交流を図ろうと初めて開催。採石や来場者のもてなしなど地元住民も協力し、作家たちは早速制作に着手した。