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川辺で国際彫刻シンポ　日蘭独の作家、高田石で公開制作

(2018/03/07 20:00)
高田石を使って作品を公開制作する彫刻家＝７日、南九州市川辺
　江戸後期に開かれた南九州市川辺の高田石切場で７日、国際彫刻シンポジウムが始まった。オランダ、ドイツの彫刻家など４人が高田石を使って作品を公開制作しながら、来場者と交流を深める。１２日まで。
　地域の石文化を継承し、芸術振興や国際交流を図ろうと初めて開催。採石や来場者のもてなしなど地元住民も協力し、作家たちは早速制作に着手した。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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