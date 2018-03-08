桜開花予想、鹿児島市は２０日 さらに１日早まる

(2018/03/08 06:30)

日本気象協会は７日、今季３回目の桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。鹿児島市は２０日で、２月下旬に示した予想よりさらに１日早まった。満開日は３月２８日で、平年より７日早い。

同協会九州支社によると、全国的に３月の気温が高めに推移する見込みで、各地で開花が早まる傾向。全国で最も早いのは高知県宿毛市の１７日。熊本市、宮崎市は２０日、都城市は２１日。