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霧島連山新燃岳の噴火続く　噴煙最高３０００メートル

(2018/03/07 23:50)
大きな噴煙を上げる新燃岳＝７日午前６時１１分、霧島市牧園（南日本新聞社監視カメラ）
　霧島連山の新燃岳は、７日も噴火が続き、噴煙の高さは最高３０００メートルに達した。６日に７年ぶりに発生した爆発的噴火（爆発）も相次ぎ、火口から７００メートルの範囲に大きな噴石が飛散した。鹿児島地方気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持、火口の半径３キロ以内を警戒範囲とし、大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。
　新燃岳の噴火は１日に発生。当時はごく小規模だったが、次第に噴煙量が増え、６日午後２時から７日午後１１時に爆発が計３４回観測されるなど、規模は徐々に大きくなっている。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）


　南日本新聞社は桜島降灰速報メールで、新燃岳上空の風向予報を提供している。午前７時ごろと午後３時ごろに配信。登録はこちらから。


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