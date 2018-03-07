霧島連山新燃岳の噴火続く　噴煙最高３０００メートル

(2018/03/07 23:50)

大きな噴煙を上げる新燃岳＝７日午前６時１１分、霧島市牧園（南日本新聞社監視カメラ）

霧島連山の新燃岳は、７日も噴火が続き、噴煙の高さは最高３０００メートルに達した。６日に７年ぶりに発生した爆発的噴火（爆発）も相次ぎ、火口から７００メートルの範囲に大きな噴石が飛散した。鹿児島地方気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持、火口の半径３キロ以内を警戒範囲とし、大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。新燃岳の噴火は１日に発生。当時はごく小規模だったが、次第に噴煙量が増え、６日午後２時から７日午後１１時に爆発が計３４回観測されるなど、規模は徐々に大きくなっている。