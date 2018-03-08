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「道の駅えびの」に島津義弘像　有志が建立、市民ら顕彰

(2018/03/08 20:20)
大勢の市民にお披露目された島津義弘像＝えびの市の「道の駅えびの」
　えびの市永山の「道の駅えびの」駐車場に島津義弘のブロンズ像が登場した。同市の有志らでつくる「島津義弘公の銅像をつくる会」（篠原一利会長）が建立し４日、除幕式を行った。
　像は高さ２．５メートルで小林市の造形作家・山中悦郎さん（５３）が制作。１５７２年、日向国の伊東軍３０００人を、３００人ほどで倒した「木崎原の合戦」の様子を表している。史跡案内板などを含めた総事業費は約１９００万円で、市の補助金は約４７０万円。残りは賛同者の寄付金で賄った。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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