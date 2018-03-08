「道の駅えびの」に島津義弘像　有志が建立、市民ら顕彰

(2018/03/08 20:20)

大勢の市民にお披露目された島津義弘像＝えびの市の「道の駅えびの」

えびの市永山の「道の駅えびの」駐車場に島津義弘のブロンズ像が登場した。同市の有志らでつくる「島津義弘公の銅像をつくる会」（篠原一利会長）が建立し４日、除幕式を行った。像は高さ２．５メートルで小林市の造形作家・山中悦郎さん（５３）が制作。１５７２年、日向国の伊東軍３０００人を、３００人ほどで倒した「木崎原の合戦」の様子を表している。史跡案内板などを含めた総事業費は約１９００万円で、市の補助金は約４７０万円。残りは賛同者の寄付金で賄った。