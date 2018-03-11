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現代的感性光る300点　二科展開幕 18日まで　鹿児島市黎明館

(2018/03/11 06:30)
個性豊かな大作に見入る来場者＝鹿児島市の黎明館
　第１０２回二科展（二科会、南日本新聞社主催）が１０日、鹿児島市の黎明館で開幕した。本展巡回作に地元作家の作品を加えた絵画、彫刻、デザイン、写真の約３００点を展示。具象から抽象まで現代的な感覚が光る作品が会場を彩る。１８日まで（期間中無休）。
　期間中の土日午後２時からはギャラリートークがある。一般７００円、大学・高校生４００円、中学生以下無料。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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