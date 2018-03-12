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仮装の女性12人、新築祝う　伊佐・堂崎で「けんじ」

(2018/03/12 20:00)
家内安全を願い、新築する家の前で踊りを披露する女性ら＝伊佐市大口堂崎
　伊佐市大口堂崎で１０日夜、新たな家の建築を祝う「けんじ」が披露された。ユーモラスな格好に変装した５０～８０代の女性１２人が、上棟式が終わった家の周りを練り歩き、一家の家内安全や商売繁盛、地域の繁栄を願った。
　けんじはこの地域の伝統行事で３年ぶりにあった。献辞、建事、建地など諸説あるという。新築するのは会社員丸山哲央さん（３８）淳子さん（３７）夫婦。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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