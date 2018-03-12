仮装の女性12人、新築祝う　伊佐・堂崎で「けんじ」

(2018/03/12 20:00)

家内安全を願い、新築する家の前で踊りを披露する女性ら＝伊佐市大口堂崎

伊佐市大口堂崎で１０日夜、新たな家の建築を祝う「けんじ」が披露された。ユーモラスな格好に変装した５０～８０代の女性１２人が、上棟式が終わった家の周りを練り歩き、一家の家内安全や商売繁盛、地域の繁栄を願った。けんじはこの地域の伝統行事で３年ぶりにあった。献辞、建事、建地など諸説あるという。新築するのは会社員丸山哲央さん（３８）淳子さん（３７）夫婦。