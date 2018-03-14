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「きりしま恋茶」「つきあげＣＡＮ」優秀賞　鹿児島県新観光土産品コン

(2018/03/14 13:00)
南海食品「つきあげＣＡＮセット」
　鹿児島の新しい土産品を審査する「鹿児島県新作観光土産品コンクール」の入賞作品発表と表彰式は１３日、鹿児島市の鹿児島商工会議所ビルであった。応募した６３社１２４点の中から、森三（霧島市）の「きりしま恋茶」と南海食品（鹿児島市）の「つきあげＣＡＮセット」を優秀賞に選んだ。
　鹿児島商工会議所などでつくる県観光土産品公正取引協議会など３団体が１９９６年から隔年で開く。菓子部門と加工食品部門それぞれ３作品を選んだ。
森三「きりしま恋茶」
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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