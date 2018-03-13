TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

伊佐市で「大口まち歩き」　ボランティアが史跡巡り解説

(2018/03/13 20:00)
かやぶき屋根の有村郷士宅内を見学する参加者＝１１日、伊佐市大口
　伊佐市の観光ボランティアガイド「伊佐の風」は１１日、中心地の史跡を巡る「大口まち歩き」を開いた。県内外の２２人が、春の伊佐路を歩きながら、歴史を学んだ。
　最初の訪問地は戦国武将の新納忠元を祭った忠元神社。没後４００年記念碑の前でガイドが、郷中教育の基本とされる「二才咄（にせばなし）格式定目（じょうもく）」について説明した。大口城跡や、かやぶき屋根が残る武家屋敷群の有村郷士宅を見学。約３時間かけて４キロの歴史探訪を楽しんだ。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ