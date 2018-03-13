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ＪＡＸＡ５０年　種子島でロケットコン、５９チームが技術と性能競う

(2018/03/13 22:00)
空中に舞い上がる学生の手作りロケット＝１０日、南種子町の種子島宇宙センター　
　種子島ロケットコンテストが１０日、南種子町の種子島宇宙センターであった。全国各地の大学・高専の５９チーム約２２０人が５部門にエントリーし、自作のロケットで性能や技術を競い合った。
　大会は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の若手技術者らによるデモンストレーションで幕開け。同センター初のロケット打ち上げ（１９６８年９月）から５０年の節目を記念し、当時のＳＢ２Ａ９号機を模したモデルロケット（４分の１スケール）が登場。実際の手順に沿ってカウントダウンし、舞い上がると歓声が上がった。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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