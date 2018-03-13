ＪＡＸＡ５０年　種子島でロケットコン、５９チームが技術と性能競う

(2018/03/13 22:00)

空中に舞い上がる学生の手作りロケット＝１０日、南種子町の種子島宇宙センター

種子島ロケットコンテストが１０日、南種子町の種子島宇宙センターであった。全国各地の大学・高専の５９チーム約２２０人が５部門にエントリーし、自作のロケットで性能や技術を競い合った。大会は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の若手技術者らによるデモンストレーションで幕開け。同センター初のロケット打ち上げ（１９６８年９月）から５０年の節目を記念し、当時のＳＢ２Ａ９号機を模したモデルロケット（４分の１スケール）が登場。実際の手順に沿ってカウントダウンし、舞い上がると歓声が上がった。