１５日から春の木市、５月６日まで 鹿児島市甲突川左岸緑地
(2018/03/14 06:30)
春の木市が１５日、鹿児島市の甲突川左岸緑地帯で始まる。５月６日までの期間中、２６軒が軒を連ね、季節の草花や庭木、盆栽などを販売する。開場は午前１０時～午後５時。
明治維新１５０年を記念して、４月８～１５日には３０００円以上の購入客に、木市買い物券などが当たる抽選会を開催。同２８日には薩長同盟交流イベントを開き、山口県萩市産の夏ミカンを販売する。
明治維新１５０年を記念して、４月８～１５日には３０００円以上の購入客に、木市買い物券などが当たる抽選会を開催。同２８日には薩長同盟交流イベントを開き、山口県萩市産の夏ミカンを販売する。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- １５日から春の木市、５月６日まで 鹿児島市甲突川左岸緑地 (03/14 06:30)
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