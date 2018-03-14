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１５日から春の木市、５月６日まで　鹿児島市甲突川左岸緑地

(2018/03/14 06:30)
　春の木市が１５日、鹿児島市の甲突川左岸緑地帯で始まる。５月６日までの期間中、２６軒が軒を連ね、季節の草花や庭木、盆栽などを販売する。開場は午前１０時～午後５時。
　明治維新１５０年を記念して、４月８～１５日には３０００円以上の購入客に、木市買い物券などが当たる抽選会を開催。同２８日には薩長同盟交流イベントを開き、山口県萩市産の夏ミカンを販売する。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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