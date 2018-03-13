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「溶岩噴出おおむね停止」　新燃岳で火山噴火予知連が見解

(2018/03/13 23:50)
会見する石原和弘会長（左）と気象庁の齋藤誠課長＝１３日、東京・気象庁
　火山噴火予知連絡会（会長・石原和弘京大名誉教授）は１３日、噴火活動が続く霧島連山の新燃岳について、火口内への溶岩の噴出は９日ごろにおおむね停止したとの見解を発表した。今後、斜面下まで流出したり、火砕流が居住地域まで到達する可能性は低いという。ただ、爆発的噴火（爆発）は当面継続するとみて、引き続き注意を呼び掛けている。
　予知連は、９日に火口の縁からの流出が初めて確認された溶岩の噴出量を、東京ドーム約１１杯分にあたる１４００万立方メートルと推定。同日以降の噴火活動は、溶岩内部で火山ガス（二酸化硫黄）による圧力が高まったことで爆発したとみている。本格的なマグマ噴火が起きた２０１１年の活動と似ているという。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）


　南日本新聞社は桜島降灰速報メールで、新燃岳上空の風向予報を提供している。午前７時ごろと午後３時ごろに配信。登録はこちらから。


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