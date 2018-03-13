「溶岩噴出おおむね停止」　新燃岳で火山噴火予知連が見解

(2018/03/13 23:50)

会見する石原和弘会長（左）と気象庁の齋藤誠課長＝１３日、東京・気象庁

火山噴火予知連絡会（会長・石原和弘京大名誉教授）は１３日、噴火活動が続く霧島連山の新燃岳について、火口内への溶岩の噴出は９日ごろにおおむね停止したとの見解を発表した。今後、斜面下まで流出したり、火砕流が居住地域まで到達する可能性は低いという。ただ、爆発的噴火（爆発）は当面継続するとみて、引き続き注意を呼び掛けている。予知連は、９日に火口の縁からの流出が初めて確認された溶岩の噴出量を、東京ドーム約１１杯分にあたる１４００万立方メートルと推定。同日以降の噴火活動は、溶岩内部で火山ガス（二酸化硫黄）による圧力が高まったことで爆発したとみている。本格的なマグマ噴火が起きた２０１１年の活動と似ているという。