国際彫刻シンポ閉幕 ４作家ら、制作作品 高田小などに寄贈 南九州
(2018/03/14 20:49)
南九州市川辺の高田石切場で開かれた国際彫刻シンポジウムが１２日、閉幕した。国際的に活躍する彫刻家ら４人が公開制作した作品を、市や高田小学校などに寄贈した。
完成した作品に見入る来場者ら＝１２日、南九州市川辺の高田石切場
セレモニーには地域住民など約５０人が参加。作家らは石切場の風景や住民との交流から生まれた作品を解説した。オランダ人彫刻家のカリン・ヴァン・オンメレンさんは、木々に囲まれた石切場を目の当たりにし、石肌から木が生えてくるような感じを表現したという。６日間の制作を支えた住民たちにも感謝した。
（記事全文は１５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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