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薩摩川内市と市観光協会、KDDIが連携協定

(2018/03/16 13:00)
協定書に調印し、握手を交わす３者の代表者ら＝薩摩川内市役所
　薩摩川内市と市観光物産協会、ＫＤＤＩ（東京）の３者は１５日、地域の観光振興や活性化に向けた包括連携協定を締結した。ＫＤＤＩは市観光物産協会に８００万円を出資、社員を常駐させて支援する。
　ＫＤＤＩと全国の自治体との協定は４例目で、資本提携を伴う３者協定は初めて。
　観光振興では、携帯電話の位置情報活用で観光客の動向を把握し、ターゲットを明確にしたサービスの提供や体験型プログラムの充実を図る。ＫＤＤＩのネットショッピングサイトや直営店を通じた地元産品のＰＲ、販売促進にも取り組む。
（記事全文は16日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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