特攻隊員、最後の恋 知覧平和会館で企画展
(2018/03/16 20:00)
１人の特攻隊員と婚約者の出会いから離別までをたどる企画展「恋人への最後の手紙～穴澤利夫大尉と智恵子さんが遺したもの」が、南九州市の知覧特攻平和会館で開かれている。愛する人との生活を夢見ながら飛び立った隊員と残された女性の物語を通じ、戦争の非情さや平和の尊さを訴える。
特攻隊員と婚約者の物語をたどる企画展＝南九州市の知覧特攻平和会館
穴澤大尉＝福島県出身＝は１９４５年４月１２日、旧知覧飛行場から出撃し、２３歳で戦死した。学生時代に伊達（旧姓孫田）智恵子さん＝２０１３年没＝と出会い、交際。多くの手紙を交わし、結婚を約束したが、叶わなかった。
会期は伊達さんのもとに最後の手紙が届いた４月１６日まで。入館料大人５００円、小中学生３００円。
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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