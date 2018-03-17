カミチク 海外進出　香港に１号店

(2018/03/17 06:30)

香港に本格オープンする焼き肉店「ビーファーズ」の店内（カミチクホールディングス提供）

牛肉の生産から外食事業まで一貫経営するカミチクグループ（鹿児島市、上村昌志代表）は、焼き肉専門店「ビーファーズ」を香港に出店した。海外店舗は初めて。県産和牛の最大の輸出先である香港進出を機にアジアでのカミチクブランド浸透を狙う。店舗は、若者や観光客の多い香港の尖沙咀（チムサーチョイ）に構え、広さは１２５平方メートル、５４席。県内農場で育てた４等級以上の「薩摩牛」やＡ５等級、ＢＭＳ（脂肪交雑）ナンバー１０以上の「薩摩牛４％の奇跡」を手頃な価格で楽しめる。