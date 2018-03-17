TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

フェリーとしま２、４月就航

(2018/03/17 13:00)
１人ずつスペースが仕切られた２等客室＝鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
　十島村の新村営船「フェリーとしま２」の就航式典が１６日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭であり、関係者ら約１８０人に、授乳室やキッズルームなど新たな機能を加えた船内が公開された。４月に運航開始する。
　７代目の村営船にあたり、更新は約２０年ぶり。全長約９０メートル、幅約１５メートル、総トン数約２０００トン、旅客定員は約３００人。建造費約４２億円には国、県の助成金も受けた。
　新船は家族連れらが快適に過ごせるよう配慮。キッズルームの壁は、悪石島の仮面神「ボゼ」などカラフルなイラストで飾った。これまで大部屋だった２等客室は仕切りをつくり、プライバシーも守れるようにした。
レストランを見て回る関係者ら
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ