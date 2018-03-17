フェリーとしま２、４月就航
(2018/03/17 13:00)
十島村の新村営船「フェリーとしま２」の就航式典が１６日、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭であり、関係者ら約１８０人に、授乳室やキッズルームなど新たな機能を加えた船内が公開された。４月に運航開始する。
１人ずつスペースが仕切られた２等客室＝鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭
７代目の村営船にあたり、更新は約２０年ぶり。全長約９０メートル、幅約１５メートル、総トン数約２０００トン、旅客定員は約３００人。建造費約４２億円には国、県の助成金も受けた。
新船は家族連れらが快適に過ごせるよう配慮。キッズルームの壁は、悪石島の仮面神「ボゼ」などカラフルなイラストで飾った。これまで大部屋だった２等客室は仕切りをつくり、プライバシーも守れるようにした。
レストランを見て回る関係者ら
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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