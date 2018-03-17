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鹿児島で桜が開花　歴代２番目の早さ

(2018/03/17 10:46)
鹿児島地方気象台で開花したソメイヨシノ標本木＝１７日午前、鹿児島市東郡元町
　鹿児島地方気象台は１７日、鹿児島市の桜（ソメイヨシノ）が開花したと発表した。平年に比べ９日早く、１９５３（昭和２８）年の観測開始以来２番目に早い。気象台によると、満開は７〜１０日後になるとみられる。
　午前９時すぎ、鹿児島市東郡元町の気象台にある標本木は、開花の基準となる５〜６輪を上回る１０輪が咲いていた。
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