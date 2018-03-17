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鹿児島の桜開花　歴代２番目の早さ

(2018/03/17 22:15)
鹿児島地方気象台で開花したソメイヨシノ標本木＝鹿児島市東郡元町
　鹿児島地方気象台は１７日、鹿児島市の桜（ソメイヨシノ）が開花した、と発表した。平年に比べ９日早く、１９５３（昭和２８）年の観測開始以来２番目に早い。県内は、今後も気温が平年より高い日が続く見込みで、７～１０日後には満開を迎えそうだ。
　午前９時すぎ、気象台の標本木は開花の基準（５～６輪）を超える１０輪が咲いていた。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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