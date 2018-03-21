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大渦と海峡楽しんで　阿久根市、梶折鼻公園周辺に遊歩道と駐車場新設

(2018/03/21 22:00)
大潮の日に見られる黒之瀬戸海峡の大渦
　阿久根市は、同市と長島町を結ぶ黒之瀬戸大橋近くの梶折鼻（かじおればな）公園一帯の整備を行い、遊歩道や駐車場などを新設した。すぐ近くの海岸では大潮の日に「大渦」が見られることから市は「眼前で見られる大渦と美しい海峡の風景を楽しんでほしい」としている。
　整備は２０１６年度から２年間かけ地域振興事業として実施。総額は約７６５７万円。従来の第１駐車場に加え駐車場２カ所（計１６台分）を新設したほか、海岸広場、うずしお展望所、約４６０メートルの海岸遊歩道などを設けた。
第３駐車場とうずしお展望所（上）と海岸線にそって設けられた遊歩道
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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