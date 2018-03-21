大渦と海峡楽しんで　阿久根市、梶折鼻公園周辺に遊歩道と駐車場新設

(2018/03/21 22:00)

大潮の日に見られる黒之瀬戸海峡の大渦

第３駐車場とうずしお展望所（上）と海岸線にそって設けられた遊歩道

阿久根市は、同市と長島町を結ぶ黒之瀬戸大橋近くの梶折鼻（かじおればな）公園一帯の整備を行い、遊歩道や駐車場などを新設した。すぐ近くの海岸では大潮の日に「大渦」が見られることから市は「眼前で見られる大渦と美しい海峡の風景を楽しんでほしい」としている。整備は２０１６年度から２年間かけ地域振興事業として実施。総額は約７６５７万円。従来の第１駐車場に加え駐車場２カ所（計１６台分）を新設したほか、海岸広場、うずしお展望所、約４６０メートルの海岸遊歩道などを設けた。