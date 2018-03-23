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中国に鹿児島県産品PR　清華大視察団と交流　鹿児島市

(2018/03/23 13:00)
薩摩切子を手に取り、説明を受ける清華大学視察団のメンバー＝鹿児島市の城山観光ホテル
　鹿児島県と包括協定を結ぶ中国・北京の清華大学と県内企業・団体とのビジネス商談会が２２日、鹿児島市の城山観光ホテルであった。大学関係者や大学ＯＢの企業経営者ら１９人に対し、焼酎やさつま揚げといった県産品の魅力を訴えた。
　協定締結翌年の２０１４年から実施している経済交流プログラムの一環。大学職員、旅行会社、飲食店のほか、さまざまな分野の経営者で構成する視察団は２０日、鹿児島入りした。霧島市福山にある坂元醸造の黒酢施設や垂水市漁協などを見学し、県内企業関係者との交流会もあった。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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