夏井海岸の地質学ぶ 見学会に80人 志布志
(2018/03/23 20:30)
国指定天然記念物となっている、志布志市の「夏井海岸の火砕流堆積物」や南九州の地質について学ぶ講演と現地観察会が２１日、同市のボルベリアダグリ、夏井海岸周辺であった。地域の資源について知ってもらおうと、志布志観光ガイドと市観光特産品協会が主催し、市内外から約８０人が参加した。
「夏井海岸の火砕流堆積物」について、見学しながら学ぶ市民ら＝志布志市
夏井海岸の火砕流堆積物は、数千万年前の日南層群の上に阿多火砕流や入戸（いと）火砕流などが堆積し、シラス台地形成の過程をたどる地層が観察できる。
（記事全文は24日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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