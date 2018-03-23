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夏井海岸の地質学ぶ　見学会に80人　志布志

(2018/03/23 20:30)
「夏井海岸の火砕流堆積物」について、見学しながら学ぶ市民ら＝志布志市
　国指定天然記念物となっている、志布志市の「夏井海岸の火砕流堆積物」や南九州の地質について学ぶ講演と現地観察会が２１日、同市のボルベリアダグリ、夏井海岸周辺であった。地域の資源について知ってもらおうと、志布志観光ガイドと市観光特産品協会が主催し、市内外から約８０人が参加した。
　夏井海岸の火砕流堆積物は、数千万年前の日南層群の上に阿多火砕流や入戸（いと）火砕流などが堆積し、シラス台地形成の過程をたどる地層が観察できる。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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