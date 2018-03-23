夏井海岸の地質学ぶ　見学会に80人　志布志

(2018/03/23 20:30)

「夏井海岸の火砕流堆積物」について、見学しながら学ぶ市民ら＝志布志市

国指定天然記念物となっている、志布志市の「夏井海岸の火砕流堆積物」や南九州の地質について学ぶ講演と現地観察会が２１日、同市のボルベリアダグリ、夏井海岸周辺であった。地域の資源について知ってもらおうと、志布志観光ガイドと市観光特産品協会が主催し、市内外から約８０人が参加した。夏井海岸の火砕流堆積物は、数千万年前の日南層群の上に阿多火砕流や入戸（いと）火砕流などが堆積し、シラス台地形成の過程をたどる地層が観察できる。