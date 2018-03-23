鹿児島市南部に特別支援学校新設へ 知事が表明
(2018/03/23 23:30)
鹿児島県の三反園訓知事は２３日、鹿児島市南部地区に高等部を備えた特別支援学校を新設する意向を明らかにした。建設候補地に同市上福元町の県農業試験場跡地を挙げた。早ければ６月議会に基本構想などを提案する。南部地区にある桜丘養護学校は高等部がない上、児童生徒数の増加で施設が手狭となっており、保護者らから整備を求める声が高まっていた。同日、同校を視察し、保護者との意見交換会で表明した。
三反園訓知事が鹿児島市南部地区の特別支援学校建設候補地として挙げた県農業試験場跡地＝鹿児島市上福元町
（記事全文は24日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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