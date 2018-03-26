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最大級巡視船「しきしま」配備　鹿児島海保

(2018/03/26 13:00)
鹿児島海上保安部に配備され停泊する巡視船「しきしま」＝鹿児島市の鹿児島港谷山２区
　海上保安庁最大級の巡視船「しきしま」（６５００トン、全長１５０メートル）が２５日、鹿児島海上保安部に追加配備された。中国公船による沖縄県・尖閣諸島周辺への領海侵入や離島災害などへの対応力強化が狙い。
　しきしまは１９９２年に就役し、これまで所属した横浜海上保安部では、フランスからのプルトニウム海上輸送の護衛など重要任務に当たってきた。ヘリコプター２機と高速警備救難艇２艇を搭載し、船首には２０ミリと３５ミリの機関砲を装備している。係留場所は鹿児島港谷山２区（鹿児島市谷山港３丁目）。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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