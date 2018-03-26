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熟成２０年、風味まろやか　タイムカプセル焼酎試飲　薩摩川内

(2018/03/26 22:11)
　
２０年ぶりに掘り出した焼酎の味や香りを確かめる関係者＝２２日、薩摩川内市若葉町
薩摩小売酒販組合川内支部は２２日、２０年前に埋めた焼酎のタイムカプセルを掘り出し、振る舞った。酒造会社や小売店の関係者ら約２０人が、地下で長年熟成された古酒の香りや味を確かめた。
　タイムカプセルは、薩摩川内市若葉町の川内酒業会館の敷地内に１９９８年２月に埋められた。プラスチック製の大型たるに１８００ミリリットル入り瓶１２本、９００ミリリットル入り瓶２本を入れ、深さ約１メートルの地中で保管してきた。
　試飲した山元徹支部長（６４）は「アルコールのピリピリした感じが抜け、まろやかでおいしい」と評価。田苑酒造製造部顧問の下園公成さん（５６）も「風味や舌触りが柔らかく度数を感じないくらい飲みやすい」と話す。
焼酎のタイムカプセルを掘り出す関係者＝２２日、薩摩川内市若葉町
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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