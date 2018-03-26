熟成２０年、風味まろやか タイムカプセル焼酎試飲 薩摩川内
(2018/03/26 22:11)
薩摩小売酒販組合川内支部は２２日、２０年前に埋めた焼酎のタイムカプセルを掘り出し、振る舞った。酒造会社や小売店の関係者ら約２０人が、地下で長年熟成された古酒の香りや味を確かめた。
２０年ぶりに掘り出した焼酎の味や香りを確かめる関係者＝２２日、薩摩川内市若葉町
タイムカプセルは、薩摩川内市若葉町の川内酒業会館の敷地内に１９９８年２月に埋められた。プラスチック製の大型たるに１８００ミリリットル入り瓶１２本、９００ミリリットル入り瓶２本を入れ、深さ約１メートルの地中で保管してきた。
試飲した山元徹支部長（６４）は「アルコールのピリピリした感じが抜け、まろやかでおいしい」と評価。田苑酒造製造部顧問の下園公成さん（５６）も「風味や舌触りが柔らかく度数を感じないくらい飲みやすい」と話す。
焼酎のタイムカプセルを掘り出す関係者＝２２日、薩摩川内市若葉町
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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