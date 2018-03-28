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西郷さぁ展示館　入場者1000人突破　南大隅

(2018/03/28 20:00)
入館者と談笑する「おもてなし隊」メンバー（左）＝南大隅町根占川北の「西郷さぁ展示館」
　南大隅町の「西郷（せご）さぁ展示館」の入場者が開館２カ月で１０００人を突破した。目標通りの順調な出足を支えるのは、受付係の住民ボランティア「おもてなし隊」だ。隊員は「南大隅の歴史をＰＲしたい」と張り切って接客に臨んでいる。
　展示館はＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」放映に合わせ、町が旧農業改良普及所を改装。１年間限定で１月１２日に開館した。西郷隆盛の遺墨や当時の銃など約５０点を紹介。画家の八島太郎ら同町出身の偉人コーナーもある。
　展示館は根占交番隣にあり、午前９時～午後４時半。月曜休館（祝日は開館、翌日休館）。入館料１人２００円、高校生以下無料。駐車場１５台。町教育委員会＝0994(24)3143
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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