西郷さぁ展示館 入場者1000人突破 南大隅
(2018/03/28 20:00)
南大隅町の「西郷（せご）さぁ展示館」の入場者が開館２カ月で１０００人を突破した。目標通りの順調な出足を支えるのは、受付係の住民ボランティア「おもてなし隊」だ。隊員は「南大隅の歴史をＰＲしたい」と張り切って接客に臨んでいる。
入館者と談笑する「おもてなし隊」メンバー（左）＝南大隅町根占川北の「西郷さぁ展示館」
展示館はＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」放映に合わせ、町が旧農業改良普及所を改装。１年間限定で１月１２日に開館した。西郷隆盛の遺墨や当時の銃など約５０点を紹介。画家の八島太郎ら同町出身の偉人コーナーもある。
展示館は根占交番隣にあり、午前９時～午後４時半。月曜休館（祝日は開館、翌日休館）。入館料１人２００円、高校生以下無料。駐車場１５台。町教育委員会＝0994(24)3143。
（記事全文は29日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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