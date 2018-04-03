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鹿児島県関係衆院議員資産報告　森山氏最多８１３６万円

(2018/04/03 06:30)
　２日公開の衆院議員の資産報告書によると、鹿児島県関係の５人のうち、資産総額が最も多かったのは森山裕氏（７２）＝自民、鹿児島４区＝の８１３６万円だった。九州の衆院議員で３番目に多い。
　森山氏は鹿児島市と霧島市に計２６８８万円の土地と計４５５０万円の建物、預金５８９万円、国債３１０万円を保有する。ほかに株式２銘柄５８万４４００株、１００万円超の絵画など４点、ゴルフ会員権１口、貸付金３９１万円がある。
　次に多いのが小里泰弘氏（５９）＝自民、３区＝の３４８１万円。霧島市と東京都に計２６１０万円の土地、計８７２万円の建物を持つ。このほか、ゴルフ会員権１口、貸付金４００万円、借入金１３９１万円。
　金子万寿夫氏（７１）＝自民、２区＝は瀬戸内町と鹿児島市に計４７２万円の土地、計１１７０万円の建物を保有し、資産総額は１６４２万円だった。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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