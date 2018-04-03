鹿児島県関係衆院議員資産報告 森山氏最多８１３６万円

(2018/04/03 06:30)

２日公開の衆院議員の資産報告書によると、鹿児島県関係の５人のうち、資産総額が最も多かったのは森山裕氏（７２）＝自民、鹿児島４区＝の８１３６万円だった。九州の衆院議員で３番目に多い。

森山氏は鹿児島市と霧島市に計２６８８万円の土地と計４５５０万円の建物、預金５８９万円、国債３１０万円を保有する。ほかに株式２銘柄５８万４４００株、１００万円超の絵画など４点、ゴルフ会員権１口、貸付金３９１万円がある。

次に多いのが小里泰弘氏（５９）＝自民、３区＝の３４８１万円。霧島市と東京都に計２６１０万円の土地、計８７２万円の建物を持つ。このほか、ゴルフ会員権１口、貸付金４００万円、借入金１３９１万円。

金子万寿夫氏（７１）＝自民、２区＝は瀬戸内町と鹿児島市に計４７２万円の土地、計１１７０万円の建物を保有し、資産総額は１６４２万円だった。