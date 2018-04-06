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巧みな造形美189点　鹿児島陶芸展開幕　鹿児島市・黎明館

(2018/04/06 23:05)
個性的な力作を鑑賞する来場者＝鹿児島市の黎明館
　第４６回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）が６日、鹿児島市の黎明館で開幕した。創作、テーマ両部門の入賞入選作や招待者の作品など造形美を追求し、巧みな技が魅力の１８９点が並ぶ。
　１５日まで。会期中無休。観覧料６００円、高校生以下無料。テーマ部門の巡回展は１７日～５月６日、南さつま市の本坊家旧邸「寶常（ほうじょう）」である。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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