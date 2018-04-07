鹿児島大新入生に試読紙配布 県支部公取協が500部
(2018/04/07 13:00)
春の新聞週間が始まった６日、鹿児島県支部新聞公正取引協議会は、鹿児島市であった鹿児島大学入学式の会場周辺で南日本新聞などの試読紙５００部を無料配布した。選挙権を得た１８、１９歳をはじめとする若い世代に、広い視野で社会を見るために役立ててもらうのが狙い。
県内発行の試読紙を手にする鹿児島大学の新入生＝鹿児島市下荒田４丁目
水産学部に入った長崎市出身の田中伯親さん（１８）は「新聞はたまに読む。分かりにくい北朝鮮情勢など、海外ニュースの詳しい解説があるといい」と話した。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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