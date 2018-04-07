ＷＥＢ鹿児島Ｕ敵地で快勝群馬に２－０

(2018/04/07 16:00)

サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は７日、群馬県の正田醤油スタジアムで群馬と対戦し、２－０で快勝した。

鹿児島Ｕは前半、前線のＭＦ五領らが連係して左サイドを突破したが、クロスを決めきれずに無得点だった。後半はようやくサイド攻撃が結実し、ＦＷ野嶽が豪快なヘディングで２得点。ＧＫ安らが体を張った守備で無失点で逃げ切った。 鹿児島Ｕの次戦は１４日、鹿児島市の白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）で琉球と対戦する。