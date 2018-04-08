出水市長選、椎木氏が立候補

(2018/04/08 12:04)

任期満了に伴う出水市長選挙、市議会議員選挙が８日告示された。正午現在、市長選は県国体・全国障害者スポーツ大会局の元次長で、新人の椎木伸一氏（５８）が立候補を届け出た。無所属。