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長島町長選が告示

(2018/04/10 12:00)
　任期満了に伴う長島町長選挙と町議会議員選挙が１０日告示された。正午現在、町長選は４期目を目指す現職川添健氏（７４）と、新人のＮＰＯ法人理事長大戸宏章氏（４４）が立候補を届け出た。いずれも無所属。
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