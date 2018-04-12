龍馬役に小栗旬さん NHK大河「西郷どん」
(2018/04/12 06:30)
ＮＨＫは１１日、大河ドラマ「西郷どん」の坂本龍馬役に、小栗旬さんを起用すると発表した。２０１３年「八重の桜」（吉田松陰役）以来、７度目の出演。７月放送分から登場する。
小栗旬さん
小栗さんはコメントで「幕末期、非常に人気の高い人物で、いろいろな龍馬像がある。鈴木（亮平）君演じるたくましく優しい西郷（隆盛）さんと出会い、感じ、思い、風雲を駆け巡り、鈴木君の西郷だからこそ出せる龍馬像を届けられたらと思います」と意気込みを語った。
（記事全文は12日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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