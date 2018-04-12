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龍馬役に小栗旬さん　NHK大河「西郷どん」

(2018/04/12 06:30)
小栗旬さん
　ＮＨＫは１１日、大河ドラマ「西郷どん」の坂本龍馬役に、小栗旬さんを起用すると発表した。２０１３年「八重の桜」（吉田松陰役）以来、７度目の出演。７月放送分から登場する。
　小栗さんはコメントで「幕末期、非常に人気の高い人物で、いろいろな龍馬像がある。鈴木（亮平）君演じるたくましく優しい西郷（隆盛）さんと出会い、感じ、思い、風雲を駆け巡り、鈴木君の西郷だからこそ出せる龍馬像を届けられたらと思います」と意気込みを語った。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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