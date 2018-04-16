長島町長に川添氏４選、町議１４人も決まる
(2018/04/16 00:40)
任期満了に伴う長島町長選挙と町議会議員選挙は１５日投開票があり、町長選は現職の川添健氏（７４）＝無所属＝が、新人でＮＰＯ法人理事長の大戸宏章氏（４４）＝同＝を破り、４選を果たした。
定数１４の町議選は１６人が立候補し、現職９人、新人５人が当選を決めた。全員無所属。
当日有権者数は８６８３人（男４１４９人、女４５３４人）。町長選の投票者総数は７５５３人（有効７４４６、無効１０６、持ち帰り１）。投票率は８６．９９％で、選挙戦となった２００６年を６．６７ポイント下回った。町議選の投票者総数は７５５１人（有効７４６３、無効８８）。投票率は８６．９６％で、前回１４年を０．５６ポイント下回った。
◇長島町長選開票結果
◇長島町議選開票結果
定数１４の町議選は１６人が立候補し、現職９人、新人５人が当選を決めた。全員無所属。
当日有権者数は８６８３人（男４１４９人、女４５３４人）。町長選の投票者総数は７５５３人（有効７４４６、無効１０６、持ち帰り１）。投票率は８６．９９％で、選挙戦となった２００６年を６．６７ポイント下回った。町議選の投票者総数は７５５１人（有効７４６３、無効８８）。投票率は８６．９６％で、前回１４年を０．５６ポイント下回った。
◇長島町長選開票結果
(15日午後10時25分、選管最終)
当 5,309 川添 健
2,137 大戸 宏章
◇長島町議選開票結果
(15日午後11時50分、選管最終)
(定数14－16、得票順)
当 761 林 誠治
当 670 児玉 誠
当 562 古田 一博
当 515 池田 安彦
当 512 二階堂 猛
当 490 福永 伸親
当 480 林 義明
当 463 邑山 初徳
当 434 浦 弘成
当 420 池田 廣
当 420 竹山 司郎
当 416 小田 勝志
当 411 前田 穂
当 335 上筋 睦雄
292 蒔元 一男
280 楠元 照子
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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