長島町長に川添氏４選、町議１４人も決まる

(2018/04/16 00:40)

任期満了に伴う長島町長選挙と町議会議員選挙は１５日投開票があり、町長選は現職の川添健氏（７４）＝無所属＝が、新人でＮＰＯ法人理事長の大戸宏章氏（４４）＝同＝を破り、４選を果たした。定数１４の町議選は１６人が立候補し、現職９人、新人５人が当選を決めた。全員無所属。当日有権者数は８６８３人（男４１４９人、女４５３４人）。町長選の投票者総数は７５５３人（有効７４４６、無効１０６、持ち帰り１）。投票率は８６．９９％で、選挙戦となった２００６年を６．６７ポイント下回った。町議選の投票者総数は７５５１人（有効７４６３、無効８８）。投票率は８６．９６％で、前回１４年を０．５６ポイント下回った。

◇長島町長選開票結果

(15日午後10時25分、選管最終)

当 5,309 川添 健

2,137 大戸 宏章



◇長島町議選開票結果

(15日午後11時50分、選管最終)

(定数14－16、得票順)

当 761 林 誠治

当 670 児玉 誠

当 562 古田 一博

当 515 池田 安彦

当 512 二階堂 猛

当 490 福永 伸親

当 480 林 義明

当 463 邑山 初徳

当 434 浦 弘成

当 420 池田 廣

当 420 竹山 司郎

当 416 小田 勝志

当 411 前田 穂

当 335 上筋 睦雄

292 蒔元 一男

280 楠元 照子

(案分票の小数点以下は切り捨て)