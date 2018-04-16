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長島町長に川添氏４選、町議１４人も決まる

(2018/04/16 00:40)
　任期満了に伴う長島町長選挙と町議会議員選挙は１５日投開票があり、町長選は現職の川添健氏（７４）＝無所属＝が、新人でＮＰＯ法人理事長の大戸宏章氏（４４）＝同＝を破り、４選を果たした。
　定数１４の町議選は１６人が立候補し、現職９人、新人５人が当選を決めた。全員無所属。
　当日有権者数は８６８３人（男４１４９人、女４５３４人）。町長選の投票者総数は７５５３人（有効７４４６、無効１０６、持ち帰り１）。投票率は８６．９９％で、選挙戦となった２００６年を６．６７ポイント下回った。町議選の投票者総数は７５５１人（有効７４６３、無効８８）。投票率は８６．９６％で、前回１４年を０．５６ポイント下回った。

◇長島町長選開票結果
(15日午後10時25分、選管最終)
当 5,309　川添　　健
　 2,137　大戸　宏章



◇長島町議選開票結果
(15日午後11時50分、選管最終)
(定数14－16、得票順)
当 761　林　　誠治
当 670　児玉　　誠
当 562　古田　一博
当 515　池田　安彦
当 512　二階堂　猛
当 490　福永　伸親
当 480　林　　義明
当 463　邑山　初徳
当 434　浦　　弘成
当 420　池田　　廣
当 420　竹山　司郎
当 416　小田　勝志
当 411　前田　　穂
当 335　上筋　睦雄
　 292　蒔元　一男
　 280　楠元　照子
(案分票の小数点以下は切り捨て)

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