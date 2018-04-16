５月開幕へ制作開始 金峰・吹上浜砂の祭典
(2018/04/16 20:30)
南さつま市金峰町高橋の砂丘の杜きんぽうで５月３日開幕する「２０１８吹上浜砂の祭典」（同実行委員会、南日本新聞社など主催）の砂像制作開始式が１６日、会場であった。関係者ら５０人が３１回目の本番へ、本格的な制作に取りかかった。
恐竜の砂像を造る建築士会のメンバー＝南さつま市金峰町高橋
会期は５月２７日まで（７日休園）。３～６日のゴールデンステージは大人１０００円（前売り７００円）、小中学生５００円（同４００円）。８日からのセカンドステージは当日のみで大人５００円、小中学生３００円。実行委＝0993(53)2111。
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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