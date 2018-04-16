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５月開幕へ制作開始　金峰・吹上浜砂の祭典

(2018/04/16 20:30)
恐竜の砂像を造る建築士会のメンバー＝南さつま市金峰町高橋
　南さつま市金峰町高橋の砂丘の杜きんぽうで５月３日開幕する「２０１８吹上浜砂の祭典」（同実行委員会、南日本新聞社など主催）の砂像制作開始式が１６日、会場であった。関係者ら５０人が３１回目の本番へ、本格的な制作に取りかかった。
　会期は５月２７日まで（７日休園）。３～６日のゴールデンステージは大人１０００円（前売り７００円）、小中学生５００円（同４００円）。８日からのセカンドステージは当日のみで大人５００円、小中学生３００円。実行委＝0993(53)2111
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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