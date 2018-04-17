三味線全国一位 豆腐店の傍ら猛練習 伊集院・平島さん
(2018/04/17 20:00)
日置市伊集院町大田の平島良太さん（２５）が、第９回秋田民謡全国大会三味線演奏の部（秋田県）で優勝した。午前４時ごろに起き、家業の豆腐店の仕事を済ませた後、午後から毎日５時間、津軽三味線の練習を重ねていた。
秋田民謡全国大会三味線演奏の部で優勝した平島良太さん＝日置市伊集院
加藤訓平（さとつね）の雅号で、高度な奏法が必要な課題曲「秋田荷方節」をミスなく演奏し、出場３３人の中で最高得点を出した。審査員の１人で、家元の加藤訓（さとし）さん（６１）＝秋田県＝は「繊細できれいな音色。努力は裏切らなかった」とたたえた。
（記事全文は18日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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