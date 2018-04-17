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三味線全国一位　豆腐店の傍ら猛練習　伊集院・平島さん

(2018/04/17 20:00)
秋田民謡全国大会三味線演奏の部で優勝した平島良太さん＝日置市伊集院
　日置市伊集院町大田の平島良太さん（２５）が、第９回秋田民謡全国大会三味線演奏の部（秋田県）で優勝した。午前４時ごろに起き、家業の豆腐店の仕事を済ませた後、午後から毎日５時間、津軽三味線の練習を重ねていた。
　加藤訓平（さとつね）の雅号で、高度な奏法が必要な課題曲「秋田荷方節」をミスなく演奏し、出場３３人の中で最高得点を出した。審査員の１人で、家元の加藤訓（さとし）さん（６１）＝秋田県＝は「繊細できれいな音色。努力は裏切らなかった」とたたえた。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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