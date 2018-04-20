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近畿から修学旅行第１陣　専用新幹線で　鹿児島市

(2018/04/20 13:00)
新幹線から降り笑顔を見せる修学旅行生＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　貸し切りの専用新幹線で近畿地区から訪れる修学旅行の２０１８年度第１陣が１９日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅に着いた。兵庫県姫路市の白鷺（はくろ）小中学校中学部の生徒ら１１２人を、県教育旅行受入対策協議会やＪＲ九州職員らが出迎え、歓迎セレモニーを開いた。
　近畿地区からの専用新幹線運行は１３年に始まり、白鷺中は５年連続で訪れている。２泊３日の日程で、鹿児島市内での歴史学習や、出水市では民泊体験をする。柴田龍之介さん（１４）は「鹿児島でしか学べないことをたくさん吸収し、最高の思い出をつくりたい」と話した。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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