近畿から修学旅行第１陣 専用新幹線で 鹿児島市
(2018/04/20 13:00)
貸し切りの専用新幹線で近畿地区から訪れる修学旅行の２０１８年度第１陣が１９日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅に着いた。兵庫県姫路市の白鷺（はくろ）小中学校中学部の生徒ら１１２人を、県教育旅行受入対策協議会やＪＲ九州職員らが出迎え、歓迎セレモニーを開いた。
新幹線から降り笑顔を見せる修学旅行生＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
近畿地区からの専用新幹線運行は１３年に始まり、白鷺中は５年連続で訪れている。２泊３日の日程で、鹿児島市内での歴史学習や、出水市では民泊体験をする。柴田龍之介さん（１４）は「鹿児島でしか学べないことをたくさん吸収し、最高の思い出をつくりたい」と話した。
（記事全文は20日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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