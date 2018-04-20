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１７流派が出展 春のいけばな展始まる　鹿児島市山形屋

(2018/04/20 23:30)
春らしい作品を楽しむ来場者ら＝２０日、鹿児島市の山形屋
　春の各流いけばな展（鹿児島県連合華道会、山形屋、南日本新聞社主催）が２０日、鹿児島市の山形屋文化ホールで始まった。新緑の中に色とりどりの花が咲き誇る様子を表現した作品を多くの来場者が楽しんだ。２４日まで。
　県内の１７流派が出展。作品をスマートフォンに収めたり、いろいろな角度から眺めたりする姿が見られた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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