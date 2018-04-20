１７流派が出展 春のいけばな展始まる 鹿児島市山形屋
(2018/04/20 23:30)
春の各流いけばな展（鹿児島県連合華道会、山形屋、南日本新聞社主催）が２０日、鹿児島市の山形屋文化ホールで始まった。新緑の中に色とりどりの花が咲き誇る様子を表現した作品を多くの来場者が楽しんだ。２４日まで。
春らしい作品を楽しむ来場者ら＝２０日、鹿児島市の山形屋
県内の１７流派が出展。作品をスマートフォンに収めたり、いろいろな角度から眺めたりする姿が見られた。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- １７流派が出展 春のいけばな展始まる 鹿児島市山形屋 (04/20 23:30)
- さつま・北方町で清六神祭 棒踊り奉納、無病息災願う (04/20 22:00)
- 商店跡、スタジオに改装 地域交流の場に 移住４年目の東さん 霧島 (04/20 20:12)
- 近畿から修学旅行第１陣 専用新幹線で 鹿児島市 (04/20 13:00)
- 香り甘く 清酒造りピーク いちき串木野・薩摩金山蔵 (04/20 06:30)
- 爽やか陽気 豊作願う 20日は「穀雨」 鹿児島市 (04/19 23:00)
- ウミガメ 今季初産卵 屋久島・永田浜 (04/19 22:40)
- 黄と緑競演 モッコウバラ満開 伊佐市大口 (04/19 20:00)
- 硫黄山で噴火 警戒レベル３に上げ (04/19 16:08)
- 白くかれん スズラン開花 伊佐・すずらんの里 (04/19 13:00)
- 鹿児島県産米あきほなみ 県庁で味わう会 鹿児島市 (04/19 06:30)
- 「夏」先取り 海開き 奄美 (04/19 00:40)
- 口永良部島 警戒レベル２に下げ (04/18 23:10)
- 100歳 車いすで投票 山根ノブさん 姶良市長・市議選 (04/18 20:00)
- 鹿児島銀行 首都圏で移動ATM実験へ JDDと共同 (04/18 13:00)
- ピエロに元気もらったよ 鹿児島市立病院小児棟で芸披露 木下大サーカス (04/18 06:30)
- バスターミナル運用開始 利便性向上に期待 JR志布志駅前 (04/17 23:00)
- 高校生初のK-GAP 国分中央高栽培のトマト (04/17 22:00)
- 三味線全国一位 豆腐店の傍ら猛練習 伊集院・平島さん (04/17 20:00)
- 茶摘み跡 鮮やか 南九州市で収穫ピーク (04/17 13:00)
- 木下大サーカス鹿児島公演 入場10万人突破 公演31日目 (04/17 06:30)
- 羽生二冠祝い記念碑 親族ら建立 西之表 (04/16 23:00)
- 「世界一髪の長い10代」 155.5センチ、ギネス認定 出水の高３・川原さん (04/16 22:00)
- ５月開幕へ制作開始 金峰・吹上浜砂の祭典 (04/16 20:30)
- 大規模災害時の高齢者福祉施設継続計画の作成進む 鹿児島県内 (04/16 13:00)
- 名物・マグロのかぶと焼きで新任教職員ら歓迎 いちき串木野 (04/16 06:30)
- 長島町長に川添氏４選、町議１４人も決まる (04/16 00:40)
- 出水市議２０人決まる (04/16 00:39)
- 小林市長選 元宮崎県議の宮原氏初当選 (04/15 23:30)
- 春の海岸、５２頭さっそうと駆け抜ける いちき串木野・浜競馬 (04/15 23:30)