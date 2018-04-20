商店跡、スタジオに改装 地域交流の場に 移住４年目の東さん 霧島
(2018/04/20 20:12)
４年前に霧島市へ移住した同市霧島大窪の東花行さん（４４）、愛さん（４１）夫妻は、自宅に隣接する商店跡を改装し、多目的スタジオを完成させた。月１回程度、写真撮影会やワークショップなどを開いていく予定。「子どもからお年寄りまで、地域の人が集える場所にしたい」と話す。
商店跡を改装し、多目的スタジオをオープンさせた東花行さん、愛さん夫妻＝１６日、霧島市霧島大窪
花行さんは東京都出身でフリーのフォトグラファー。霧島連山周辺の魅力を発信するウェブサイトを友人らと立ち上げた際、人間の営みと自然が共存する環境に魅了され、２０１４年４月に家族５人で東京から移住。１６年１月に霧島地区のＪＲ日豊線霧島神宮駅近くに転居した。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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