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さつま・北方町で清六神祭　棒踊り奉納、無病息災願う

(2018/04/20 22:00)
六尺棒踊りを奉納する男衆＝１９日、さつま町中津川
　さつま町中津川の北方町集落で１９日、清六神祭（せいろくじんさい）があった。住民ら約６０人が、神事や伝統の「六尺棒踊り」「俵踊り」を奉納し、無病息災を願った。
　１００年以上続くとされる厄払い行事で、「塞神」と刻まれた自然石の碑の前で神事を行う。今年は赤ちゃんが生まれた３家族も参加。祭壇に玉串をささげ、周りから祝福を受けた。次女の鈴ちゃんを連れてきた岩元秀樹さん（３５）は「家族の健康と、子どもたちが無事に育つようお祈りした」と話した。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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