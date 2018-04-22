全国海の子絵画展 南さつま市大笠中１年・前島さんに最高賞
(2018/04/22 23:30)
南さつま市大笠中学校１年の前島光貴（こうき）さん
一本釣りの舞台は、地元笠沙の海をイメージした。漁船が大きく傾くほどの荒波の中、漁師が懸命にさおを操る姿を表現した。「たくさんの色を使い、遠近感を出して、迫力のある絵にしたかった」と前島さん。墨を付けた割り箸と水彩絵の具で、躍動感あふれる作品に仕上げた。
県内のその他の特別賞は、指宿市山川小学校２年（当時）の高橋華蓮さんの作品「大きな魚をつったよ」が、ＮＨＫ会長賞だった。
が、笠沙小学校６年時に描いた水彩画「一本釣り」が、第４０回全国海の子絵画展小学校の部で最高賞となる文部科学大臣賞に輝いた。「漁師のたくましい姿を上手に表現できた。日本一になり、うれしい」と喜んでいる。
文部科学大臣賞の賞状を手に笑顔の前島光貴さん（右）と、メダルを持つ井上百代教諭＝１８日、南さつま市笠沙小学校
一本釣りの舞台は、地元笠沙の海をイメージした。漁船が大きく傾くほどの荒波の中、漁師が懸命にさおを操る姿を表現した。「たくさんの色を使い、遠近感を出して、迫力のある絵にしたかった」と前島さん。墨を付けた割り箸と水彩絵の具で、躍動感あふれる作品に仕上げた。
県内のその他の特別賞は、指宿市山川小学校２年（当時）の高橋華蓮さんの作品「大きな魚をつったよ」が、ＮＨＫ会長賞だった。
前島光貴さんの作品「一本釣り」（全漁連提供）
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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