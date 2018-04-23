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小中学生300人　砂像作りに挑戦　南さつま

(2018/04/23 23:00)
砂像造りに挑む小学生＝南さつま市金峰町高橋
　南さつま市の砂丘の杜きんぽうで２１日、吹上浜砂の祭典の関連事業「砂の彫刻小学生・中学生選手権」があった。市内を中心に小学４６チーム、中学１４チームの総勢３００人超の児童生徒が、仲間と協力し砂像を彫った。
　砂像芸術の底辺拡大が目的。小学生は３時間、中学生は６時間の制限時間内で、ペインティングナイフやストローを手に、恐竜などの作品作りに夢中になった。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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