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名物キダカで教職員を歓迎　佐多小PTA

(2018/04/24 06:30)
キダカ料理にはしを伸ばす佐多小学校の教職員＝南大隅町佐多
　南大隅町の佐多小学校に赴任した教職員の歓迎会が２０日夜、同町佐多伊座敷の昭和館であった。同小ＰＴＡが新任４人を名物のキダカ（ウツボ）料理でもてなした。
　昨年までキダカを丸ごと１匹煮込んでいたが、今年は干した切り身を焼いて振る舞った。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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