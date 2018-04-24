名物キダカで教職員を歓迎　佐多小PTA

(2018/04/24 06:30)

キダカ料理にはしを伸ばす佐多小学校の教職員＝南大隅町佐多

南大隅町の佐多小学校に赴任した教職員の歓迎会が２０日夜、同町佐多伊座敷の昭和館であった。同小ＰＴＡが新任４人を名物のキダカ（ウツボ）料理でもてなした。昨年までキダカを丸ごと１匹煮込んでいたが、今年は干した切り身を焼いて振る舞った。