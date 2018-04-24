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宇宙遊泳を体験できるVRコンテンツ制作　肝付町

(2018/04/24 13:00)
肝付町が作った宇宙遊泳を体験できるVRコンテンツ＝東京・有楽町
　肝付町は２３日、宇宙遊泳を味わえるＶＲ（仮想現実）コンテンツを制作、東京都内で報道陣に公開した。青々とした地球を見渡し、無重力を体感できるという内容。肝付町でも６月以降に体験できる予定。
　ＩＴ企業「チェンジ」、ふるさと納税サイト運営の「トラストバンク」と共同事業。インターネットで事業賛同者から資金を募る「ガバメントクラウドファンディング」を使い、３カ月で約２８００万円を集めた。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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