宇宙遊泳を体験できるVRコンテンツ制作　肝付町

(2018/04/24 13:00)

肝付町が作った宇宙遊泳を体験できるVRコンテンツ＝東京・有楽町

肝付町は２３日、宇宙遊泳を味わえるＶＲ（仮想現実）コンテンツを制作、東京都内で報道陣に公開した。青々とした地球を見渡し、無重力を体感できるという内容。肝付町でも６月以降に体験できる予定。ＩＴ企業「チェンジ」、ふるさと納税サイト運営の「トラストバンク」と共同事業。インターネットで事業賛同者から資金を募る「ガバメントクラウドファンディング」を使い、３カ月で約２８００万円を集めた。