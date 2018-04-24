わが子と相撲　厄払い　さつま・多賀神社

(2018/04/24 20:00)

わが子との取組に笑顔の厄年力士＝さつま町時吉の多賀神社

さつま町時吉の多賀神社で２２日、地区の親子会相撲大会が開かれ、２年ぶりに厄払い相撲があった。数えで４２歳の男性５人が熱い戦いを繰り広げたほか、還暦を迎えた男性２人と餅をまき、地域ぐるみで無病息災を祈った。西園祐作さん（４１）は長男の大輝さん（宮之城中３年）との取組に臨み、１勝１敗。「親子相撲は夢だった」と喜び、大輝さんも「お父さんは強かった。自分も将来、厄払いの土俵に立ちたい」と話した。大会は日清、日露両戦争の頃、出征軍人の武運を祈って始まり、昭和初期から現在の形式に変わったという。小中学生らによる子ども相撲もあり、会場を沸かせた。