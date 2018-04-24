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わが子と相撲　厄払い　さつま・多賀神社

(2018/04/24 20:00)
わが子との取組に笑顔の厄年力士＝さつま町時吉の多賀神社
　さつま町時吉の多賀神社で２２日、地区の親子会相撲大会が開かれ、２年ぶりに厄払い相撲があった。数えで４２歳の男性５人が熱い戦いを繰り広げたほか、還暦を迎えた男性２人と餅をまき、地域ぐるみで無病息災を祈った。
　西園祐作さん（４１）は長男の大輝さん（宮之城中３年）との取組に臨み、１勝１敗。「親子相撲は夢だった」と喜び、大輝さんも「お父さんは強かった。自分も将来、厄払いの土俵に立ちたい」と話した。
　大会は日清、日露両戦争の頃、出征軍人の武運を祈って始まり、昭和初期から現在の形式に変わったという。小中学生らによる子ども相撲もあり、会場を沸かせた。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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