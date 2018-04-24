来場者１万人突破　ホキ美術館名品展・鹿児島市立美術館

(2018/04/24 22:00)

１万人目の来場者の記念品を受け取る森轄隆さん（中央）、幸子さん（右）夫妻＝鹿児島市立美術館

鹿児島市立美術館で開催中の「ホキ美術館名品展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）の来場者が２４日、１万人に達した。節目の来場者となった錦江町神川の森轄隆（かつたか）さん（７５）、幸子さん（７４）夫妻に市立美術館の大山直幸館長から画集や一筆箋、ポスターなど記念品が贈られた。同展は鹿児島初開催で３月３０日に開幕、写実絵画の名品が多くの来場者を楽しませている。５月６日まで。無休。一般・大学生１２００円、小・中・高校生６００円。