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来場者１万人突破　ホキ美術館名品展・鹿児島市立美術館

(2018/04/24 22:00)
１万人目の来場者の記念品を受け取る森轄隆さん（中央）、幸子さん（右）夫妻＝鹿児島市立美術館
　鹿児島市立美術館で開催中の「ホキ美術館名品展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）の来場者が２４日、１万人に達した。節目の来場者となった錦江町神川の森轄隆（かつたか）さん（７５）、幸子さん（７４）夫妻に市立美術館の大山直幸館長から画集や一筆箋、ポスターなど記念品が贈られた。
　同展は鹿児島初開催で３月３０日に開幕、写実絵画の名品が多くの来場者を楽しませている。５月６日まで。無休。一般・大学生１２００円、小・中・高校生６００円。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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